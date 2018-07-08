Руслан Нигматуллин: "Промах с пенальти Смолова? Бог ему судья"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин дал комментарий "СЭ" после матча 1/4 финала чемпионата мира между командами России и Хорватии (2:2, пен. 3:4).

- Когда эмоции улеглись, можно сказать, что проход Хорватии заслуженный?

- Не буду так утверждать. Прошел тот, кому больше повезло в серии пенальти. Это, в какой-то степени, лотерея, но всё равно 100% не отражает ситуацию на футбольном поле. Наши выступили достойно и в полной мере заслуживали также играть в полуфинале.

- По игре было видно, что сборная присела в оборону и надеялась на стандарты, это так?

- Такая была тактическая схема. На табло ничейный результат, который является справедливым тому, что происходило.

- Игра и поведение Дзюбы стала для вас открытием?

- Дзюба порадовал тем, что он возмужал именно как личность. Хорошим футболистом он давно уже был, просто до этого личные амбиции шли вперед. Здесь он стал 100% игроком команды и с честью переносил то, что из-за тактических решений меняли именно его. Количество выигранных единоборств и общий коэффициент полезных действий Дзюбы вызывает восторг. Это было здорово, он один из героев ЧМ.

- Пенальти Смолова это самоуверенность или неуверенность в своих силах?

- Я по этому поводу высказался сразу после матча. Что-то сказать дополнительно мне нечего, только добавлю, что бог ему судья. Сейчас предположу, что он станет козлом отпущения. Сам бывший футболист и не хотелось бы до этого опускаться, но скажу, что: "Федя, ты не прав". Всё-таки пенальти это большая ответственность.

- Его необходимо понять и простить или постоянно напоминать об ошибке?

- Он продолжит свою карьеру в "Краснодаре", никуда не пропадет. Выступил бы удачнее, как Дзюба и Черышев, играл бы, как он хотел, в английской премьер-лиге или в "Барселоне". Сейчас вернется обратно в свой клуб доказывать. У футболиста всегда есть возможность "отмазаться". Пусть возвращается, чтобы доказать, что он может быть полезен сборной. Футбол такая штука, что сегодня ты герой, а завтра антигерой. Он весь чемпионат провел очень слабо, а до него был лучшим бомбардиром РФПЛ и в сборную ехал лидером атаки.

Не буду сейчас уподобляться этому критиканству, которое 100% будет. С одной стороны, хочу поддержать, с другой, призвать Федора в полной мере понять ответственность всего происходящего и то, что он натворил. Хочу пожелать ему приложить силы, чтобы вернуть симпатии болельщиков. От любви до ненависти один шаг, и какой-то маленький безответственный поступок может надолго испортить взаимоотношения. Сейчас промах с пенальти будут вспоминать ему на всех стадионах.

- Этот результат даст толчок развитию российского футбола?

- Об этом говорить сейчас сложно. Я могу уверенно за себя сказать, что так за сборную не болел никогда. Не кричал, когда сборная забивала до этого времени, как кричал вчера в гостинице, которая была в шоке от моего шума и позитивного и негативного, когда была серия пенальти.

- Россия - футбольная страна?

- А кто-то думает по-другому? Один тренер сомневается, ну я думаю, что это у него так язык оторвали. По-моему, никто так не считает. У нас спортивная страна и футбольная в том числе. Вы видели, что творилось во всех городах во время ЧМ. Такое невозможно в стране нефутбольной. (Арман МКРТЧЯН)

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