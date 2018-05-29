Руслан Нигматуллин: "По Игнашевичу, Головину, Кузяеву и Мариу Фернандесу вопросов нет"

Бывший вратарь "Спартака", "Локомотива", ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин считает, что Сергей Игнашевич примет участие в завтрашнем товарищеском матче с Австрией. По его словам, против австрийцев вряд ли имеет смысл играть в оборонительный футбол.

– Как вы думаете, по какой схеме сыграют россияне в Инсбруке?

– Последние матчи получились не самыми удачными и тут могут быть разные перестановки и сочетания. Но одно можно предположить смело – раз приглашен Игнашевич, значит, он сыграет.

– А кого ждать в центре полузащиты?

– Считаю, что Кузяев и Головин ярче других провели сезон. Хотя все зависит от расстановки, которая может быть более атакующей или оборонительной.

– И какую, на ваш взгляд, Черчесов применит против хозяев поля?

– Это не тот соперник, когда нужно большими силами защищаться.

– На краях обороны кого видите?

– С Мариу Фернандесом все ясно – натурализованный бразилец должен выйти на правом фланге, а вот кто появится на левом, вопрос. Тут нужно иметь представление о кондициях футболистов, находящихся на сборе. (Владислав ФЛЕГОНТОВ)

Онлайн-трансляция матча Австрия – Россия – 30 мая 2018 в 21.45