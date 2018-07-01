Руслан Нигматуллин - о победе России над Испанией: "Сегодня пишется история!"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин – о победе нашей национальной команды над Испанией в матче 1/8 финала ЧМ-2018 (1:1, 4:3 по пенальти).

– Я счастлив, сегодня пишется история! У нас великолепные тренер, команда, вратарь, который выполнил свою задачу и вывел Россию в четвертьфинал, – сказал Нигматуллин. – Для нас это великое дело, сборная осчастливила всю страну. Аппетит приходит во время еды, а у нас – во время игры, теперь ждем, когда определится соперник и готовимся к нему. Все реально, сегодня мы в этом убедились!

Соперник россиян по 1/4 финала станет известен в матче Дания – Хорватия, который начнется сегодня в Нижнем Новгороде в 21.00 по московскому времени. (Иван ТОРОПЦЕВ)​

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