Руслан Нигматуллин - о невызове Джикии: "Чтобы играть за сборную, нужно быть готовым на сто процентов"

Экс-вратарь российской национальной команды Руслан Нигматуллин прокомментировал "СЭ" решение Станислава Черчесова не привлекать к подготовке к чемпионату мира-2018 защитника "Спартака" Георгия Джикию. По его словам, это был бы большой риск.

– Я понимаю, что ситуация очень сложная, и у нас нет классных защитников на данных момент, – сказал Нигматуллин. – Наверное, нет никого лучше, чем Березуцкие. Но нужно выходить из ситуации по-другому.

– А Джикия? Понятно, что он не будет полностью готов к чемпионату мира, но, может быть, он все равно нужен сборной?

– Это большой риск. Чтобы представлять страну, нужно быть готовым на сто процентов. Получится форсирование формы, это рискованно для здоровья.

– Но это же ЧМ, может, стоит решиться на это?

– Чтобы получить рецидив? Чемпионат мира в карьере Георгия еще будет. Я не рекомендовал бы форсировать события.

Чемпионат мира-2018 пройдет с ь14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева турнира сыграют в группе А с командами из Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. (Игорь НОВИКОВ)

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