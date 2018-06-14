Руслан Нигматуллин: "Не дай бог мы не выиграем у Саудовской Аравии - это будет черный день для российского футбола"

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился с "СЭ" ожиданиями перед матчем-открытия чемпионата мира, в котором наша команда сыграет со сборной Саудовской Аравии (18.00).

- Это большая ответственность открывать чемпионат мира, весь мир будет смотреть за этим, - отметил Нигматуллин. – От России все ждут победы в этой игре, чтобы вселить веру, надежду и снова любовь, которая была немного подзатерта благодаря невнятным товарищеским матчам. Судя по общему настроению, надеюсь, что будет сделан шаг от ненависти до любви в этом матче. Саудовская Аравия – темная лошадка, потенциально несильная команда, собранная из игроков внутреннего чемпионата. Конечно, мы сильнее, но проблема в том, что силу нашей сборной мы не знаем. Надеюсь, они продемонстрируют ее в первом же матче. Потому что не дай бог мы не выиграем этот матч - это будет черный день для российского футбола. В целом, думаю, что наши победят со счетом 2:1. (Игорь НОВИКОВ)

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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