Руслан Нигматуллин: "Надеюсь, Россия победит Хорватию - 2:1"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на четвертьфинал чемпионата мира в котором сегодня наша команда встретится в Сочи с Хорватией (21.00 по Москве).

- В сегодняшнем матче нам точно не будет легче, чем с испанцами, - считает Нигматуллин. - Наши соперники в 1/8 и 1/4 финала - это разные команды, но хорваты, как мне кажется, находятся в большем порядке, чем испанцы. Они более организованы и у них не менялся тренер прямо перед чемпионатом мира. Напротив, команду возглавляет молодой и амбициозный специалист Златко Далич. Он не был великим футболистом, но может стать очень хорошим тренером. Поэтому ожидаю серьезной игры со стороны хорватов и сюрпризов для них, заготовленных Станиславом Черчесовым.

- В чем главные козыри нашего соперника?

- Кадры, квалификация игроков. Футболисты находятся на ведущих ролях в топ-клубах: "Реале", "Барселоне" и других командах, которые диктуют футбольную моду в Европе.

- Какие преимущества у сборной России?

- Отмечу физическую готовность. Наша команда хорошо поработала в Австрии и ребята выглядели на турнире достаточно свежими. Но нужно смотреть, насколько наши футболисты восстановились после затяжного матча с испанцами, ведь тогда у многих сводило ноги.

- Стоит ли нам играть с прицелом на серию пенальти в надежде на мастерство Акинфеева?

- Это рискованно. И не стоит перед матчем говорить об этом, хотя победителей не судят. Хочется выиграть своими силами и умением, которое мы сможем применить в течение девяноста минут.

- Каким будет счет?

- Надеюсь, что 2:1 в нашу пользу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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