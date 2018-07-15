Руслан Нигматуллин: "Франция была непобедима на этом ЧМ. А хорватам аукнулись три матча по 120 минут"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин дал комментарий "СЭ" после финала ЧМ-2018, в котором сборная Франции одержала победу над Хорватией (4:2).



- У хорватов были шансы против такой Франции?



- Балканцы и так прыгнули выше головы. Серебряные медали это суперуспех для них. Я думаю, что они должны быть счастливы тому, что сейчас есть. Французы были непобедимы на этом чемпионате.



- Может пенальти их сломал?



- Хорватия неплохо смотрелась в первом тайме. Все-таки три матча по 120 минут сказались. Да ещё нелогичными получились голы - забили в свои ворота, затем получили пенальти. И это конечно подломило их немного.



- Можно сказать, что Модрич провел не лучший матч?



- Не думаю, что сейчас надо искать, кто провел лучший или не лучший матч. Модрич провел отличный чемпионат.



- Ожидали от финала феерии голов?



- Финал получился классным, нескучным, веселым с обилием голов. Игра стала отличным венцом прекрасного чемпионата мира, которое устроила Россия для всего мира.



- По итогам ЧМ приз лучшего игрока дали Модричу, а лучшему молодому футболисту- Мбаппе. Все заслуженно?



- Они достойны этих наград. Хотя тот же Гризманн или Азар могли на этот титул лучшему игроку претендовать. (Арман МКРТЧЯН)

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