22:58 19 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Руслан Нигиматуллин - сборной России: "Вы - капитальные красавчики"


Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поздравил подопечных Станислава Черчесова с победой над Египтом (3:1) в матче чемпионата мира

- С победой, вы - капитальные красавчики! - написал в своем Твиттере Нигматуллин.

После двух матчей группового этапа россияне набрали шесть очков и практически гарантировали себе выход в стадию плей-офф.

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь.

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