Руслан Нигиматуллин - сборной России: "Вы - капитальные красавчики"

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поздравил подопечных Станислава Черчесова с победой над Египтом (3:1) в матче чемпионата мира.

- С победой, вы - капитальные красавчики! - написал в своем Твиттере Нигматуллин.

После двух матчей группового этапа россияне набрали шесть очков и практически гарантировали себе выход в стадию плей-офф.

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи