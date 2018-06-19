Руслан Нигиматуллин - сборной России: "Вы - капитальные красавчики"

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поздравил подопечных Станислава Черчесова с победой над Египтом (3:1) в матче чемпионата мира.
- С победой, вы - капитальные красавчики! - написал в своем Твиттере Нигматуллин.
После двух матчей группового этапа россияне набрали шесть очков и практически гарантировали себе выход в стадию плей-офф.
Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь.
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С победой, вы капитальные красавчики!– ⚽Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) 19 июня 2018 г.
⚽ 🇷🇺#РоссияЕгипет #ЧМ2018 #WorldCup