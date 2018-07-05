Руководство украинской премьер-лиги ничего не знает об отчислении вратаря "Карпат" за поддержку сборной России

Руководство украинской премьер-лиги не обладает информацией по поводу решения футбольного клуба "Карпаты", который, согласно сообщению сайта болельщиков, принял решение прекратить трудовые отношения с 18-летним вратарем Михаилом Готрой из-за того, что он поддерживал российскую национальную команду в матче 1/8 финала чемпионата мира с Испанией (1:1, 4:3 – пен.). Уроженец Львова активно болел за Россию и выкладывал в Инстаграм фотографии с российским триколором.

- Мы знаем только то, что опубликовано в прессе. Других деталей мы не знаем, - сообщили "СЭ" в украинской премьер-лиге. (Андрей СИЗЯКИН)

Сборная России в 1/4 финала чемпионата мира встретится с Хорватией (7 июля, Сочи).

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //