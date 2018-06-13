Руководитель USADA: "Россия не должна принимать ЧМ-2018, но уже ничего не изменишь"

Руководитель антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что считает неправильным решение предоставить России право провести ЧМ-2018.

- Россия не должна принимать чемпионат мира, потому что она, несомненно, нарушала правила, - цитирует функционера The Guardian. - Многие люди очень недовольны этим. Хотя что-то делать уже поздно, такая ситуация посылает очень плохой сигнал чистым атлетам. - К сожалению, слабые и политические решения WADA и МОК привели к тому, что многие задаются вопросом, не повторится ли ситуация с применением допинга, которая была на Олимпиаде в Сочи. Мы не можем быть наивными, если речь идет о нарушении правил и уходе от ответственности.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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