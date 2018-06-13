Руководитель "Трезвой России" просит не пускать игроков сборной страны в бары во время ЧМ-2018

Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев просит владельцев баров и ресторанов не пускать игроков сборной РФ во время чемпионата мира.

- С учетом того, сколько средств тратится на содержание нашей сборной команды, морально и эмоционально правильно будет перед обществом, если эти заведения на время проведения чемпионата мира закроют свои двери перед российскими футболистами, - цитирует Хамзаева "Р-Спорт". - Мы официально обращаемся во все заведения нашей страны с просьбой поддержать своего рода вынужденную меру на период проведения чемпионата мира по футболу, особенно это касается городов, принимающих мундиаль.

На чемпионате мира-2018 сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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