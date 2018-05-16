Руководитель отдела полиции по работе с английскими болельщиками: "Никому не захочется оказаться в русской тюрьме"

Марк Робертс, руководитель отдела полиции, работающий с футбольными болельщиками, выступил с рекомендациями к местным фанатам, которые собираются посетить чемпионат мира в России.

– Надо понимать, что в России с нашими фанатами могут обращаться куда суровее, чем в Великобритании. Никому не захочется попасть в русскую тюрьму, – цитирует BBC Робертса. – Я хочу предупредить болельщиков о том, что не стоит привозить флаги и вешать их на памятники, потому что это может оскорбить чувства русских. Россия понесла большие потери во время Второй мировой войны, так что неуместное нахождение флага чужой страны может быть воспринято как сильное неуважение.



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