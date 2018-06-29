Руководитель антирасистской организации рассказал, как на чемпионате мира обстоят дела с дискриминацией

Глава антирасистской организации FARE Пиара Повар заявил, что на чемпионате мира не было зафиксировано ни одного инцидента, связанного с дискриминацией, в которую были бы вовлечены россияне.

- В крупных масштабах таких инцидентов на турнире не было, как и не было ни одного инцидента с российскими болельщиками, - цитирует Reuters Повара. – Это была одна из проблем, которые могли возникнуть на турнире, так что с нашей точки зрения отсутствие дискриминации – хорошая новость.

Однако, по словам Повара, без проблем все же не обошлось. Так, например, болельщики Дании были оштрафованы за сексистский баннер, а Польша и Сербия - за политические.

Напомним, в случае расистских выкриков или других дискриминационных действий во время матчей судьи могут остановить игру или вовсе ее завершить.

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