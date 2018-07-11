Руководитель антирасистской организации: "На стадионах ЧМ не было никаких жалоб относительно поведения россиян"

Исполнительный директор организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE) Пиара Повар рассказал, что к нему не поступало жалоб на поведение российских болельщиков во время чемпионата мира-2018.

- Россияне проявили себя очень хорошими хозяевами. Я общался со многими людьми, у нас не было никаких жалоб относительно поведения россиян на стадионе, - приводит ТАСС слова Повара. - Чемпионат мира создает хорошую атмосферу, и болельщики, которые приходят на матчи сборных, отличаются от тех, кто болеют за свои команды в местных чемпионатах. Оргкомитет очень многое сделал для предотвращения инцидентов, предупредив отдельных людей, замешанных ранее в хулиганстве. Это обеспечило очень хороший турнир.

Ранее Повар заявлял, что чемпионат мира в России в целом проходит без скандалов дискриминационного характера. Турнир, начавшийся 14 июня, завершится 15 июля.