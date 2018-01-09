Руэда возглавил сборную Чили

Колумбиец Рейнальдо Руэда стал главным тренером сборной Чили, сообщает пресс-служба местной федерации футбола. Контракт со специалистом подписано до окончания отбора ЧМ-2022. Соглашение может быть продлено, если команда выйдет на мировое первенство в Катаре.

Руэда сменил на этом посту Хуана Антонио Пицци, с которым команда не смогла отобраться на чемпионат мира-2018. Ранее 60-летний специалист возглавлял сборные Колумбии, Эквадора и Гондураса, а также бразильский "Фламенго" и колумбийский "Атлетико Насьоанль".