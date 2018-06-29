"Рубин" предложил сборной Франции услуги по нейтрализации Месси

"Рубин" в Твиттере предложил сборной Франции услуги по нейтрализации аргентинского нападающего Лионеля Месси.

В Казани 30 июня французы и аргентинцы проведут матч 1/8 финала чемпионата мира.

- Эй, сборная Франции, мы знаем, как остановить Лео Месси в Казани. Свяжитесь с нами, если хотите получить больше информации, - говорится в сообщении.

Напомним, "Рубин" дважды принимал в "Барселону" в Казани (0:0 и 1:1). В обоих играх Месси не забивал.

Франция - Аргентина: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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