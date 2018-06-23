Рубен Диаш: "Сборная Португалии движется по правильному пути на ЧМ-2018"

Защитник сборной Португалии Рубен Дияш отметил, что команда стремится выйти в плей-офф чемпионата мира и движется по правильному пути.

Сборная Португалии сыграла вничью с командой Испании (3:3) и победила сборную Марокко (1:0). В заключительном матче группового этапа чемпионата мира португальские футболисты сыграют с командой Ирана (25 июня, Саранск).

- Критика - это нормально, всегда будут люди, которые найдут, за что покритиковать нашу игру, но сейчас у сборной Португалии четыре очка - столько же, сколько и у команды Испании, - цитирует ТАСС Диаша. - Это хороший знак, мы на правильном пути и стремимся выйти из группы. Конечно, волнение присутствует, мы - действующие чемпионы Европы и сейчас играем на чемпионате мира, хотим выйти в плей-офф и как можно лучше выступить на турнире.

Не всегда удается сразу все сделать так, как планировалось. Бывает, что турнир начинается не очень хорошо, но с каждой следующей игрой ты растешь и проводишь игры все лучше и лучше.