Рубен Диаш: "Португалии нужно быть готовой ко всему в матче против Ирана"

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш отметил, что заключительный матч в групповом турнире чемпионата мира против Ирана будет сложным. По его словам, команде необходимо не терять концентрацию во время игры.

- Мы смотрели игры иранской сборной, как и другие встречи чемпионата мира, и поняли, что легких матчей на этом турнире не существует, - цитирует ТАСС Диаша. - Португальской команде нужно быть готовой ко всему в матче против иранцев. У каждой сборной есть свои амбиции, это будет сложная встреча и для нас, и для иранцев. Мы должны быть абсолютно сконцентрированными на игре и победить.

Футболисты каждой сборной на чемпионате мира стремятся выложиться по максимуму, поэтому на турнире нет легких игр и даже сильные сборные проигрывают. Чемпионат мира - мечта для многих игроков, а с каждым годом футбол только прогрессирует.

Каждый игрок сборной готов помочь команде, но мы с уважением относимся к выбору тренера. Ощущать невероятную атмосферу чемпионата мира, играть и тренироваться с командой - фантастический опыт для меня. У нас великолепная сборная, в нее входит лучший футболист мира Криштиану Роналду, который показывает свой профессионализм и качество на каждой тренировке, мы стараемся следовать за ним, продолжать расти и развиваться, ведь только связка лучших игроков приведет команду к цели.

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