РПЦ против предложения вернуть пиво на стадионы

В Русской православной церкви прокомментировали предложение отменить запрет на употребление пива на стадионах. Ранее глава Татарстана Рустам Миннинханов высказал идею отменить запрет на продажу этого напитка на спортивных аренах. По его словам, во время ЧМ-2018, где продажа была разрешена, никаких инцидентов не было выявлено.

- Мы категорически против такого предложения. Да, у православных нет полного запрета на употребление алкоголя, но мы против пьянства, против употребления алкоголя в общественных местах, против свободной продажи алкоголя. Православный не значит пьяный, пьянство считается страшным грехом, – приводит "РИА Новости" слова руководителя Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Валерий Доронкин.