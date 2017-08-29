РПЦ хочет привлечь православных волонтеров на ЧМ-2018

Русская православная церковь планирует привлечь к работе на чемпионате мира-2018 православных волонтеров. Об этом сообщил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. По его словам, задачей их будет ознакомление гостей с отечественной культурой и организация работы молитвенных помещений по опыту Олимпиады в Сочи.

- Следуя опыту участия Русской православной церкви и других религиозных организаций, входящих в Межрелигиозный совет России, Церковь будет продолжать сотрудничать с государственной властью в рамках подготовки к чемпионату мира-2018, - цитирует ria.ru Кипшидзе. - И прежде всего, речь идет об обеспечении верующих участников соревнования необходимыми возможностями для того, чтобы помолиться, организации присутствия священнослужителей.

Для Церкви, которая имеет большое количество православных волонтеров, важно, чтобы они могли не только показать, где находится какая-то улица, но и на понятном гостям этого крупного международного соревнования языке открыть для широкого круга присутствующих сокровища нашей отечественной духовной культуры и культуры вообще.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.