РПЦ хочет привлечь православных волонтеров на ЧМ-2018

Русская православная церковь планирует привлечь к работе на чемпионате мира-2018 православных волонтеров. Об этом сообщил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. По его словам, задачей их будет ознакомление гостей с отечественной культурой и организация работы молитвенных помещений по опыту Олимпиады в Сочи.
- Следуя опыту участия Русской православной церкви и других религиозных организаций, входящих в Межрелигиозный совет России, Церковь будет продолжать сотрудничать с государственной властью в рамках подготовки к чемпионату мира-2018, - цитирует ria.ru Кипшидзе. - И прежде всего, речь идет об обеспечении верующих участников соревнования необходимыми возможностями для того, чтобы помолиться, организации присутствия священнослужителей.
Для Церкви, которая имеет большое количество православных волонтеров, важно, чтобы они могли не только показать, где находится какая-то улица, но и на понятном гостям этого крупного международного соревнования языке открыть для широкого круга присутствующих сокровища нашей отечественной духовной культуры и культуры вообще.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
burmistr
А заодно выдать пояса шахидов безвозмездно тем,кто придерживается исламских взглядов.
10:14
HAZELSAMARA
abs68, может быть и не надо о ней рассказывать? Кому из гостей нужна информация об иеромонахе на "бэхе", к примеру?
10:06
abs68
HAZELSAMARA - вообще стран немного исповедующих православие, а так как мы являемся последователями Византии - о православной вере рассказать больше не кому! «Съ нами Богъ!»
10:03
HAZELSAMARA
Разве на Мундиале-2018 будет много сборных из стран, юзающих Православие? Её-Богу, целесообразнее готовить волонтёров-муэдзинов.
10:00
devoted
Мусульманам это понравится.
09:39
rake
не забудьте окропить святой водичкой футболистов ирана и саудовской аравии
09:35
crazysun78
вечно рпц тянется к баблу и к власти... ненасытные...
09:32
баламошка
Пусть выдадут им кресты и святую воду, дабы отгонять болельщиков-вурдалаков из США и Англии. Верный признак заражения вампиризмом - высказывание пиндосных идей и боязнь света, который исходит от ВВП.
09:23