Ростуризм опубликовал "черный список" отелей, завышающих цены перед ЧМ-2018

Ростуризм опубликовал список отелей, которые завышают цены на размещение в период проведения чемпионата мира 2018.

Увеличение цены было выявлено у 41 гостиницы, которые находятся в Волгоградской, Самарской, Калининградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и Москве. Полностью список можно посмотреть – здесь. Максимальное превышение норматива на 519 процентов зафиксировано в Ростове.

Ранее сообщалось, что данный список составлен по результатам мониторинга требований постановления правительства о госрегулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах, где проводится чемпионат мира по футболу. Информацию была направлена для принятия мер в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.