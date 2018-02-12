Ростовская область потратит 35 миллионов на досмотровые системы к ЧМ-2018

Власти Ростова-на-Дону объявили конкурс на организацию досмотровых систем к чемпионату мира-2018, сообщает privet-rostov.ru. Согласно документации на сайте госзакупок, одрядчику предстоит приобрести 30 арочных металлоискателей, организовать под них специальные тумбы, закупить и установить 14 рентгенотелевизионных установок.

На эти нужды из бюджета области будет выделено 34,9 миллиона рублей.

Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Бразилия - Швейцария (17 июня), Уругвай - Саудовская Аравия (20 июня), Корея - Мексика (23 июня) и Исландия - Хорватия (26 июня), также встречу 1/8 финала (2 июля).