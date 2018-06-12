"Ростов" предался ностальгии и вспомнил гол Карпина на ЧМ-2002

"Ростов" в своем Инстаграме напомнил, что до старта чемпионата мира в России осталось 2 дня. Клуб решил вспомнить гол нынешнего главного команды Валерия Карпина в ворота Туниса (2:0) в матче группового турнира мирового первенства 2002 года.



Напомним, что на чемпионате мира-2002 сборная России выступала с командами Японии, Бельгии и Туниса и заняла третье место в группе с 3 очками.

В стартовом матче ЧМ-2018 встретятся сборные России и Саудовской Аравии, встреча пройдет 14 июня на московском стадионе "Лужники", начало - 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча Россия - Саудовская Аравия.

Подопечные Станислава Черчесова в групповом турнире ЧМ-2018 также сыграют с Уругваем и Египтом.

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