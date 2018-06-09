"Ростов" пожелал удачи сборной Исландии на ЧМ-2018

"Ростов" пожелал удачного выступления сборной Исландии на чемпионате мира. Исландская команда сыграет в группе D против сборных Аргентины (16 июня, "Спартак"), Нигерии (22 июня, Волгоград) и Хорватии (26 июня, Ростов).

- Удачи, друзья, - сообщается в Твиттере ростовской команды.

В составе "Ростова" выступает три исландских игрока: защитники Сверрир Ингасон и Рагнар Сигурдссон, а также нападающий Бьорн Сигурдарсон.