"Ростов" поздравил Сигурдссона с днем рождения

"Ростов" позравил с днем рождения своего защитника Рагнара Сигурдссона. Исландцу сегодня исполнилось 32 года, в данный момент он выступает в составе своей сборной на чемпионате мира в России.
"Ростов" поздравил игрока, опубликовав его фотографию на экране городской фан-зоны.
- С днем рождения, Рагнар, - сообщается в официальном Твиттере "Ростова".
🇮🇸🇮🇸🇮🇸– Football Club Rostov (@rostovfc) 19 июня 2018 г.
Happy birthday, Ragnar! #ЧМ2018 pic.twitter.com/Umnzo5hPnw
Исландия выступает в группе D. Первый матч против Аргентины исландцы провели вничью 1:1. Они встретятся с командами Нигерии (22 июня, Волгоград) и Хорватии (26 июня, Ростов).
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