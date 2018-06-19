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"Ростов" поздравил Сигурдссона с днем рождения


"Ростов" позравил с днем рождения своего защитника Рагнара Сигурдссона. Исландцу сегодня исполнилось 32 года, в данный момент он выступает в составе своей сборной на чемпионате мира в России.

"Ростов" поздравил игрока, опубликовав его фотографию на экране городской фан-зоны.

- С днем рождения, Рагнар, - сообщается в официальном Твиттере "Ростова".

Исландия выступает в группе D. Первый матч против Аргентины исландцы провели вничью 1:1. Они встретятся с командами Нигерии (22 июня, Волгоград) и Хорватии (26 июня, Ростов). 

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