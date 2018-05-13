"Ростов Арену" открыли в присутствии более 40 тысяч болельщиков

Стадион "Ростов Арена", построенный специально к чемпионату мира-2018, официально открыли перед матчем заключительного тура чемпионата России между "Ростовом" и "Уралом". Как сообщает ТАСС, после торжественных выступлений ключи от арены вручили президенту хозяев поля Арташесу Арутюнянцу.

Игру посетили более 40 тысяч болельщиков. Перед входом на стадион в 11.00 началась развлекательная программа: гости могли посетить фотозону, послушать выступления творческих коллективов или поздороваться с символом чемпионата мира-2018 – волком Забивакой. Также на территории стадиона была организована спортивная зона.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Ростов-на-Дону примет четыре матча группового этапа: Бразилия – Швейцария, Уругвай – Саудовская Аравия, Южная Корея – Мексика, Исландия – Хорватия. Также на арене пройдет одна игра 1/8 финала.

Трансляция матча "Ростов" – "Урал"