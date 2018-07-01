Ростислав Хаит: "Игры у сборной России никакой, но она выиграла"

Актер театра "Квартет И" Ростислав Хаит прокоммнтировал победу сборной России над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2018 (1:1, пенальти - 4:3). По его мнению, россияне играли невыразительно, однако эта тактика принесла результат.

- Радость победы затмила все остальные ощущения и чувства. Черчесов выбрал крайне рискованный план на игру, - сказал Хаит. - Абсолютное отсутствие контригры и надежда на "стандарты". Угловой принес пенальти, пенальти реализовали. Ни высокого прессинга, ничего. Просто сели, припарковали "автобус", извините за трафаретное сочетание. Но он (Черчесов) выиграл. Если бы он проиграл, все бы окунули его в грязь. Потому что игры не было, это мучение, а не игра.

Но такие обстоятельства, вдохновенная игра Акинфеева. Отбить решающий пенальти левой ногой - я такого даже не помню. Черчесов всем все доказал. Человек пять уже меня просило: продолжайте его критиковать, результат налицо. Я и продолжаю: игры нет никакой, но уверен, это осознанный выбор Станислава Саламовича. Простите, Станислав Саламович!