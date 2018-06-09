Ростислав Хаит: "Если Черчесова за оставшиеся дни не снимут, на чемпионате мира нас ждет позор"

Один из основателей театра "Квартет И" Ростислав Хаит в интервью "СЭ" заявил, что сборную России​ ждет позор на чемпионате мира-2018. Актер недоволен тем, что с командой работает Станислав Черчесов. Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах России.

– Хоть за что-то Черчесова стоит похвалить, объективно?

– За Самедова, который при нем играет так, как нигде и никогда. За ничью с Испанией, где два великолепных мяча забил Смолов. Впрочем, не покидает ощущение, что все хорошие отрезки, которые были за эти два года в матчах с Мексикой, Испанией, немножечко Бельгией – не плод тренерских задумок Черчесова. А показатель индивидуального мастерства игроков.

Мне еще Карпин говорил, что не понимает, как вратарь может возглавлять сборную. По мнению Валеры, условный Рахимов как специалист намного выше, чем Черчесов. Действительно, кто из бывших вратарей сумел добиться успеха в тренерском ремесле? Разве что Дино Дзофф, при котором сборная Италии стала серебряным призером чемпионата Европы-2000, играя в очень закрытый футбол.

Если Черчесова за оставшиеся дни не снимут, на чемпионате мира нас ждет позор. На 99 с половиной процентов. Полпроцента оставляю на…

– …Чудо?

– На удачное стечение обстоятельств. И вдохновение футболистов. Вдруг матч с Египтом станет днем Головина, а с Уругваем – Смолова? Забьем и тем, и другим, не говоря уже про Саудовскую Аравию. Р-раз – и пазл сложится. Вопреки всему. Хоть тушкой, хоть чучелом – но выйдем из группы. (Александр КРУЖКОВ)

Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции.

Полностью интервью Хаита