Россию просят депортировать аргентинских болельщиков, избивших хорватов на ЧМ. Подробности

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018

В Аргентине нашли участников драки во время матча своей команды с Хорватией (0:3) на чемпионате мира-2018

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Прямо во время матча несколько аргентинцев избивали хорватского болельщика. Драку удалось остановить нескольким стюардам и проходившим мимо любителям футбола.

ЧТО ГОВОРЯТ ХОРВАТЫ

Свое мнение по поводу инцидента в Нижнем Новгороде "СЭ" высказал журналист выходящего в Осиеке издания Glas Slavonije Крешимир Лачкович. Во время игры в подтрибунных помещениях несколько аргентинцев избили болельщика балканской сборной.

– Наверное, аргентинцы были очень злы, к тому же, видимо, свое дело сделали пиво и водка, – сказал Лачкович. – Когда на матче собирается 40 тысяч зрителей, то среди нормальных людей могут оказаться пять или десять ненормальных. Не знаю, что происходило до драки, но российские секьюрити очень быстро прекратили это безобразие, сработали профессионально. Молодцы! (Вячеслав КОРОТКИН)

ЧТО ГОВОРЯТ В РОССИИ

"По информации, которую оргкомитет получил от правоохранительных органов Нижнего Новгорода, по итогам вчерашнего матча между сборными Аргентины и Хорватии на семерых граждан Аргентины составлены протоколы по факту административных правонарушений. Не исключено, что по итогам судебных решений в отношении данных граждан их паспорта болельщиков будут аннулированы", – говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета "Россия-2018".

В АРГЕНТИНЕ ПРОСЯТ ДЕПОРТИРОВАТЬ БОЛЕЛЬШИКОВ

Elía, Pardo, Eslejer y Catalán son los 4 violentos identificados en el video que golpean salvajemente al ciudadano croata. Le pedimos a las autoridades de #Rusia que los detengan y deporten. Firmamos un acuerdo para cuidar a los argentinos y ser firmes con los que quiebran la ley pic.twitter.com/Ap2t4oUXbu – Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 22 июня 2018 г.

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич на своей странице в Твиттере попросила Россию выслать болельщиков, которые избили хорвата во время матча чемпионата мира-2018​ в Нижнем Новгороде.

"Элиа, Пардо, Эслехер и Каталан – эти четверо людей были идентифицированы на видео, на котором жестоко избивавли гражданина Хорватии. Мы просим власти России задержать их и депортировать", – написала Буллрич.

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