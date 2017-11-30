21:20 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Россию не допустят до допинг-тестирования на ЧМ-2018

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Россия не будет заниматься допинг-тестированием на чемпионате мира-2018, сообщает The Telegraph со ссылкой на главу медицинской службы ФИФА Мишеля Д'Хуга. По его словам, ФИФА хочет провести тестирование максимально прозрачно и без участия лиц, которые находятся под подозрением в допинговых манипуляций.

Напомним, что в 2015 году ВАДА временно лишило РУСАДА аккредитации на основании отчета комиссии МОК под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. 16 ноября 2017 года отстранение РУСАДА было продлено. 

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. 1 декабря в Московском Государственном Кремлевском дворце состоится жеребьевка ЧМ-2018, которую проведут Гари Линекер и Мария Командная.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Millwall82

или "Стала известна правда про допинг русских футболистов!"

21:27

Millwall82

Следующая новость для желтых СМИ "Шок! Россию не пустят на ЧМ!"

21:26

Джон....Сильвер

Это я к тому, как наши чиновники безвольны - именно они довели до такой ситуации. Жалко спортсменов, которых они сдали с потрохами и даже не пытаются что-то сделать в их защиту. Один пустой треп!

21:26

Джон....Сильвер

Модный трэнд настал - Плюем в морду России и ухмыляясь смотрим, как она утирается!

21:24

mobile_actor

Логично, но позорно для России.

21:23