Россию не допустят до допинг-тестирования на ЧМ-2018

Россия не будет заниматься допинг-тестированием на чемпионате мира-2018, сообщает The Telegraph со ссылкой на главу медицинской службы ФИФА Мишеля Д'Хуга. По его словам, ФИФА хочет провести тестирование максимально прозрачно и без участия лиц, которые находятся под подозрением в допинговых манипуляций.

Напомним, что в 2015 году ВАДА временно лишило РУСАДА аккредитации на основании отчета комиссии МОК под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. 16 ноября 2017 года отстранение РУСАДА было продлено.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. 1 декабря в Московском Государственном Кремлевском дворце состоится жеребьевка ЧМ-2018, которую проведут Гари Линекер и Мария Командная.