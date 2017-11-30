Россию не допустят до допинг-тестирования на ЧМ-2018

Россия не будет заниматься допинг-тестированием на чемпионате мира-2018, сообщает The Telegraph со ссылкой на главу медицинской службы ФИФА Мишеля Д'Хуга. По его словам, ФИФА хочет провести тестирование максимально прозрачно и без участия лиц, которые находятся под подозрением в допинговых манипуляций.
Напомним, что в 2015 году ВАДА временно лишило РУСАДА аккредитации на основании отчета комиссии МОК под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. 16 ноября 2017 года отстранение РУСАДА было продлено.
Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. 1 декабря в Московском Государственном Кремлевском дворце состоится жеребьевка ЧМ-2018, которую проведут Гари Линекер и Мария Командная.
Millwall82
или "Стала известна правда про допинг русских футболистов!"
21:27
Millwall82
Следующая новость для желтых СМИ "Шок! Россию не пустят на ЧМ!"
21:26
Джон....Сильвер
Это я к тому, как наши чиновники безвольны - именно они довели до такой ситуации. Жалко спортсменов, которых они сдали с потрохами и даже не пытаются что-то сделать в их защиту. Один пустой треп!
21:26
Джон....Сильвер
Модный трэнд настал - Плюем в морду России и ухмыляясь смотрим, как она утирается!
21:24
mobile_actor
Логично, но позорно для России.
21:23