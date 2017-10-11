17:04 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Российское посольство в Великобритании подшутило над сборной Англии

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Посольство России в Великобритании прокомментировало информацию о том, что сборная Англии боится шпионажа российских спецслужб во время чемпионата мира-2018. Как сообщал Daily Star, англичане собираются приехать в Россию в сопровождении команды наблюдателей.

"Лучше возьмите футбольную команду", – написали в Твиттере посольства России.

 

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Millwall82

Не смешно совсем. Лавров наверное про них говорил свою эпичную фразу.

17:32

rusfed 2.0

Шуточка дешевая и неуместная: еще и суток не прошло, как стало известно, что израильтяне разоблачили участие Касперского в хакерстве

17:18

Medved.

одного уровня, желтая пресса и посольство

17:08