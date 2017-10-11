Российское посольство в Великобритании подшутило над сборной Англии

Посольство России в Великобритании прокомментировало информацию о том, что сборная Англии боится шпионажа российских спецслужб во время чемпионата мира-2018. Как сообщал Daily Star, англичане собираются приехать в Россию в сопровождении команды наблюдателей.

"Лучше возьмите футбольную команду", – написали в Твиттере посольства России.