Российское посольство в Великобритании подшутило над сборной Англии

Посольство России в Великобритании прокомментировало информацию о том, что сборная Англии боится шпионажа российских спецслужб во время чемпионата мира-2018. Как сообщал Daily Star, англичане собираются приехать в Россию в сопровождении команды наблюдателей.
"Лучше возьмите футбольную команду", – написали в Твиттере посольства России.
A football team would be a better option pic.twitter.com/4Psj4ZkGy5– Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 10 октября 2017 г.
Millwall82
Не смешно совсем. Лавров наверное про них говорил свою эпичную фразу.
17:32
rusfed 2.0
Шуточка дешевая и неуместная: еще и суток не прошло, как стало известно, что израильтяне разоблачили участие Касперского в хакерстве
17:18
Medved.
одного уровня, желтая пресса и посольство
17:08