Российский болельщик извинился перед испанской журналисткой, которую потрогал за грудь в эфире. Видео

Болельщик по имени Руслан пришел в московскую студию Deutsche Welle, чтобы извиниться перед журналисткой испаноязычного отдела Жюльет Гонсалес Теран, информирует пресс-служба немецких СМИ. Как отметил молодой человек, его поведение недопустимо, он не хотел трогать корреспондентку за грудь, а поцеловал ее только из-за спора с друзьями.

​Девушка выслушала мужчину по видеосвязи и сказала, что принимает извинения.

Напомним, во время репортажа в кадре внезапно появился мужчина, который поцеловал журналистку в щеку, обнял за плечи и положил руку в район груди, крича "Россия – чемпион". После этого он исчез в толпе.

– Я хочу принести свои самые глубокие извинения. Я действовал безрассудно и не думал, что поставлю вас в такое затруднительное положение и вызову шок, – отметил Руслан.

– Я ценю, что вы связались со мной, чтобы извиниться за свое поведение. То, что случилось, было совершенно недопустимо и оскорбительно. Однако сейчас вы поступили правильно, и я принимаю ваши извинения, - ответила Жюльет.

– Я всего лишь поспорил с другом, что смогу поцеловать репортера в щеку во время эфира. Я увидел одного корреспондента, которым и оказалась Жюльет, – продолжил объяснять свое поведение Руслан. – Я дождался начала вещания, подбежал, поцеловал ее и быстро покинул кадр. Я думал, что положил свои руки на плечи. Очевидно, что я немного промахнулся и схватил за грудь левой рукой. Я не думал, что это правда, однако посмотрев видео, я понял, что со стороны выглядел весьма двусмысленно.