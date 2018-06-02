Российские певцы выступят на церемонии открытия ЧМ-2018

На церемонии открытия чемпионата мира-2018 в числе прочих будут и российские певцы. Об этом сообщил гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. Он не уточнил, какие артисты будут принимать участие.

25 мая ФИФА опубликовала официальную песню ЧМ-2018. В пятницу была представлена официальная телевизионная заставка ЧМ-2018.

- Официальная заставка - это прерогатива ФИФА, но они советовались и с нами. В ролике очень много связано с Россией, с самого начала был такой настрой, никаких разногласий не было. Что касается официальной песни, наши исполнители будут участвовать в церемонии открытия, там будут исполняться несколько песен. В целом мне все нравится, очень приятно, что чемпионат мира обрастает множеством роликов, видеоконтентом.

По словам Сорокина, церемония открытия начнется практически перед самым матчем, а не за два часа до начала игры, как было раньше.

- От старой концепции точно отказываемся, церемония начнется гораздо ближе к выходу команд - практически одно большое действо, поэтому необязательно приходить за два часа до начала, - сказал гендиректор. - Церемония точно не создаст угроз для поля, мы все сделали так, чтобы у наших коллег не было опасений, понимаем, что важно в данном случае сохранить качество газона.

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