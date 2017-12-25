Российские каналы заплатят ФИФА 32 миллиона долларов за показ матчей ЧМ-2018

Российские каналы заплатят ФИФА 32 миллиона долларов за права на показ матчей чемпионата мира-2018, сообщают "Ведомости". Отмечается, что общая сумма составит 36 миллионов, из которых 32 миллиона – это показ игр турнира в 2018 году, и 4 миллиона – за матчи Кубка конфедераций, который проходил в 2017 году.

Напомним, чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матч-открытие чемпионата мира пройдет 14 июня на стадионе "Лужники" между сборными России и Саудовской Аравии. Финал также состоится на этой арене 15 июля.