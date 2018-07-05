Российские игроки получат от Минспорта по 224 тысячи рублей в случае победы на ЧМ

Представители Министерства спорта России рассказали о выплатах премиальных футболистам сборной России за выступление на чемпионате мира–2018.

​"Распоряжением правительства Российской Федерации предусмотрены денежные вознаграждения спортсменам сборных России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта за завоевание призовых мест, т. е. золотых, серебряных и бронзовых наград.

Обсуждать вопросы выплат вознаграждения спортсменам до итогов соревнований как минимум преждевременно, как максимум некорректно", – приводит "Чемпионат" сообщение пресс-службы министерства спорта.

За победу на чемпионате мира игрокам сборной России может быть выплачено по 224 тысячи рублей, за второе место – 112 тысячи, за третье – 67,2 тысячи. Тренерам – 107,2 тысяч, 52,8 тысячи и 32 тысячии соответственно.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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