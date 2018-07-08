Российские болельщики тепло встретили Смолова

Сегодня, 8 июля, игроки сборной России на сцене столичной фан-зоны на Воробьевых горах выступали перед болельщиками.



После завершения официальной части церемонии Федор Смолов спустился к поклонникам национальной команды. Болельщики тепло встретили игрока.



Накануне форвард не забил первый послематчевый пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

После официальной части Смолов пошел в народ, и приняли его очень тепло! pic.twitter.com/yhLsvWZmot – Филипп Папенков (@PippoGranato) 8 июля 2018 г.