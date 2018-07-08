17:04 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Российские болельщики тепло встретили Смолова


Сегодня, 8 июля, игроки сборной России на сцене столичной фан-зоны на Воробьевых горах выступали перед болельщиками.

После завершения официальной части церемонии Федор Смолов спустился к поклонникам национальной команды. Болельщики тепло встретили игрока. 

Накануне форвард не забил первый послематчевый пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

Смолов: "И вчера и сегодня вам есть, что сказать в мой адрес. Я бы испытывал то же самое" //
Смолова можно поддержать. Но называйте вещи своими именами //
Смолов не привык биться за результат. Надо что-то менять

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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