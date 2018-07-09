Российские болельщики ответили исландцам, исполнившим "Калинку"

Российские болельщики записали свой ответ исландцам, которые в середине июня исполнили русскую народную песню "Калинка".
Россияне спели народную исландскую песню Á Sprengisandi.
На чемпионате мира сборная Исландии не смогла преодолеть групповой этап турнира, выступая вместе с командами Хорватии, Аргентины и Нигерии.
30 тысяч исландских болельщиков собрались в центре Москвы и выдали невероятное шоу //
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //
Все о сборной России на чемпионате мира по футболу-2018