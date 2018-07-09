Российские болельщики ответили исландцам, исполнившим "Калинку"

Российские болельщики записали свой ответ исландцам, которые в середине июня исполнили русскую народную песню "Калинка".

Россияне спели народную исландскую песню Á Sprengisandi.







На чемпионате мира сборная Исландии не смогла преодолеть групповой этап турнира, выступая вместе с командами Хорватии, Аргентины и Нигерии.

30 тысяч исландских болельщиков собрались в центре Москвы и выдали невероятное шоу //

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