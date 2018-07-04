Российские артисты и политики проведут дружеский матч с представителями Катара

5 июля в Москве в Парке футбола на Красной площади в Москве пройдет матч представителей России и Катара.

На поле выйдут артисты и политики из России: Денис Мацуев, Игорь Миркурбанов, Дмитрий Маликов, Николай Фоменко, Олег Меньшиков, Максим Виторган, Ростислав Хаит, Леонид Барац, Иван Викулов, Алексей Агранович, Алексей Пиманов, председатель Оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, президент Федерации керлинга России, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев.

Как сообщает "Р-Спорт", Катар будут представлять Министр культуры и спорта государства Катар Салах бин Ганим Аль Али, Глава оргкомитета чемпионата мира по футболу 2022 Хасса Аль Тавади, бывшие игроки сборных Марокко, Туниса и Египта - Юссеф Шиппо, Хатем Трабелси и Мохаммед Абутрика.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. В 2022 году чемпионат мира примет Катар.

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