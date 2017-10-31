18:10 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Российская семья выложила 1,4 миллиона рублей за тур на ЧМ-2018

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Семья россиян из двух взрослых и двух детей приобрела тур на матчи чемпионата мира-2018 за 1,4 миллиона рублей, сообщает lenta.ru. Пакет включает в себя проживание в двух номерах пятизвездочных отелей Санкт-Петербурга (на 3 ночи) и Москвы (на 5 ночей), а также авиаперелет и трансфер из аэропорта в отель и обратно. Минимальная стоимость подобного тура среди забронированных в компании на даты проведения финальных матчей ЧМ в Москве составила 63,7 тысячи рублей. 

По данным туроператора, среди иностранных туристов наибольший интерес к приобретению туров на ЧМ-2018 проявляют граждане Мексики, Панамы, Коста-Рики, Колумбии, Аргентины, Бразилии и Уругвая.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах Росии на 12 стадионах.

Дополнительная информация

https://lenta.ru/news/2017/10/31/soccerfans/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

ну и на кого рассчитан сей аттракцион в нищей стране? бабло попилить на подготовке, да таким вот нуворишам себя со спиногрызами развлечь апосля. зато на строительство больниц и школ денег нет.

18:29

andrtsch

У денег глаз нет! Очевидно, легко достаются, раз так нелепо тратятся.

18:25