Российская семья выложила 1,4 миллиона рублей за тур на ЧМ-2018

Семья россиян из двух взрослых и двух детей приобрела тур на матчи чемпионата мира-2018 за 1,4 миллиона рублей, сообщает lenta.ru. Пакет включает в себя проживание в двух номерах пятизвездочных отелей Санкт-Петербурга (на 3 ночи) и Москвы (на 5 ночей), а также авиаперелет и трансфер из аэропорта в отель и обратно. Минимальная стоимость подобного тура среди забронированных в компании на даты проведения финальных матчей ЧМ в Москве составила 63,7 тысячи рублей.

По данным туроператора, среди иностранных туристов наибольший интерес к приобретению туров на ЧМ-2018 проявляют граждане Мексики, Панамы, Коста-Рики, Колумбии, Аргентины, Бразилии и Уругвая.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах Росии на 12 стадионах.