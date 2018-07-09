Российская семья прервала интервью Алли, включив гимн Великобритании

Интервью полузащитника сборной Англии Деле Алли было прервано семьей российских болельщиков, сообщает sportbible.com. Хавбек "трех львов" прогуливался по лесу и отвечал на вопросы журналиста Sky Sports, когда мимо них проехал автомобиль с местными жителями. Российские любители футбола, увидев игрока, включили гимн Великобритании – Алли был приятно удивлен таким жестом и пожал руку одному из болельщиков.

На чемпионате мира-2018 Алли провел в составе сборной Англии три матча, забив 1 гол. В 1/2 финала его команда сыграет с Хорватией. Встреча состоится 11 июля в Москве на стадионе "Лужники", начало игры – 21.00 по московскому времени.

Here’s the moment @dele_official got stopped by a Russian family in a car, playing the National Anthem - in the middle of an impromptu interview on #ssn pic.twitter.com/DTeaOSl5Hq – Rob Dorsett (@RobDorsettSky) 8 июля 2018 г.

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