10:24 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Российская семья прервала интервью Алли, включив гимн Великобритании


Интервью полузащитника сборной Англии Деле Алли было прервано семьей российских болельщиков, сообщает sportbible.com. Хавбек "трех львов" прогуливался по лесу и отвечал на вопросы журналиста Sky Sports, когда мимо них проехал автомобиль с местными жителями. Российские любители футбола, увидев игрока, включили гимн Великобритании – Алли был приятно удивлен таким жестом и пожал руку одному из болельщиков.

На чемпионате мира-2018 Алли провел в составе сборной Англии три матча, забив 1 гол. В 1/2 финала его команда сыграет с Хорватией. Встреча состоится 11 июля в Москве на стадионе "Лужники", начало игры – 21.00 по московскому времени.

Хорватия - Англия

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