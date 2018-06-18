Российская пенсионерка взорвала эфир на бразильском ТВ. Видео

Пользователи соцсетей уже несколько дней обсуждают видеофрагмент передачи канала Fox Sports, в котором бразильский журналист пытается взять интервью у россиянки во время чемпионата мира-2018. Вопросы пенсионерке пытался задать корреспондент Джонатан Пинейру.

Женщина не смогла понять журналиста и пыталась узнать, будут ли ее показывать по "Первому каналу". Во время эфира прозвучали слова на нескольких языках - русском, португальском, немецком, английском, а Пинейру и его коллеги в студии не сдержались от смеха.

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