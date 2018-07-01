09:23 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Российская футболистка "Валенсии" ставит на Испанию в матче против команды-хозяйки ЧМ-2018

Надежда Карпова в форме "Чертаново", 3 сентября 2016 года. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Надежда Карпова в форме "Чертаново", 3 сентября 2016 года. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Российская нападающая "Валенсии" Надежда Карпова считает, что Испания обыграет команду Станислава Черчесова в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018

- Испанию не пройдем, - цитирует The Flow Карпову. - А вот Португалию могли бы.

В то же время Карпова считает победы сборной России на групповом этапе чемпионата мира-2018 заслуженными.

Карпова перешла в "Валенсию" в сентябре 2017 года из московского клуба "Чертаново". 23-летняя россиянка в прошедшем сезоне провела 22 игры за "летучих мышей" и забила 3 мяча.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Выдра, угадавшая исходы всех матчей России, сделала прогноз на игру против Испании //
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