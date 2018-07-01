Российская футболистка "Валенсии" ставит на Испанию в матче против команды-хозяйки ЧМ-2018

Российская нападающая "Валенсии" Надежда Карпова считает, что Испания обыграет команду Станислава Черчесова в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

- Испанию не пройдем, - цитирует The Flow Карпову. - А вот Португалию могли бы.



В то же время Карпова считает победы сборной России на групповом этапе чемпионата мира-2018 заслуженными.

Карпова перешла в "Валенсию" в сентябре 2017 года из московского клуба "Чертаново". 23-летняя россиянка в прошедшем сезоне провела 22 игры за "летучих мышей" и забила 3 мяча.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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