Россиянка требует наказать бразильских фанатов за песню про "русские розовые вагины"

На сайте change.org появилась петиция с требованием наказать бразильских фанатов, скандировавших в России оскорбительную кричалку. Ранее в интернете появилось видео, как россиянка стоит в окружении бразильцев, которые скандируют по-португальски "розовая вагина", добавляя слово "русская". Девушка, судя по реакции, не знает значения слов.

Автор петиции Алена Попова направила ее в МВД РФ и посольство Бразилии в России. Она требует привлечь к ответственности "за унижение чести и достоинства девушки и всех женщин России". По ее мнению, "присутствующие на видео иностранные граждане должны принести публичные извинения и самой девушке, и всем гражданкам РФ за сексизм, неуважение к законам РФ, неуважение к гражданкам РФ, оскорбления, унижение чести и достоинства группы лиц по половому признаку".

Отметим, что петиции на change.org не имеют юридической силы и в большей степени призваны создать общественный резонанс вокруг ситуации.

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