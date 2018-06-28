Россиянка произвела фурор у иностранных болельщиков своим нарядом. Фото

Неизвестная болельщица сборной России в откровенном наряде произвела фурор на матче группового турнира чемпионата мира против Уругвая (0:3). На ней были надеты короткие облегающие красные шорты с надписью Russia, короткий белый топ и белые гетры, в руке был флаг сборной России, а на лице маска. Девушка пользовалась большим ажиотажем у других болельщиков, в частности иностранных.

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия состоится 1 июня в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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