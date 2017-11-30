Россияне выкупили уже 400 тысяч билетов на ЧМ-2018, на втором месте США

Глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер рассказал о ходе продаж билетов на матчи чемпионата мира 2018 года.

Накануне жеребьевки статистика следующая: Россия – 400 тысяч, США – 43, Бразилия – 31, Германия – 27, Китай – 21, Мексика – 19, Израиль – 15, Аргентина – 14, Австралия, Англия – по 12. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Всего на первом этапе, который завершился 28 ноября, продано 748 215 билетов. Из билетов 4-й категории (самые дешевые билеты, которые доступны только россиянам), реализовано 60 процентов от общего числа.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2018 пройдет 1 декабря в Кремле. Сам турнир состоится с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.