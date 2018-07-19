Россияне во время ЧМ-2018 активно покупали телевизоры, кокошники и флаги

Жители городов России чаще покупали телевизоры во время чемпионата мира по футболу, также лидерами продаж стали флаги, кокошники и товары с изображением символа турнира Забиваки, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу "Яндекс Маркета" по итогам исследования. Аналитики "Яндекс Маркета" изучили спрос на спортивные товары и атрибутику во время чемпионата и выяснили, что спрос на телевизоры увеличился на 27,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Пики спроса наблюдались с 8 по 11 июня, с 15 по 17 июня, а также 4 и 10 июля. Возможно, технику искали пользователи, а также рестораны и бары за 3-4 дня до матчей Россия - Египет, Россия - Испания и финального матча. Такая динамика прослеживалась во всех городах, где встречали гостей чемпионата", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в компании, во время ЧМ в категории спортивной одежды на Маркете тоже произошли свои изменения. Так, спрос на футбольную форму вырос в два раза, и если в прошлом году всего 5 процентов пользователей Маркета интересовались ей, то в этом году —12 процентов пользователей.

"Спрос на товары для футбола по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился почти в четыре раза. Причем интерес к этой категории возрастал постепенно и достиг своего пика в последний день чемпионата, 15 июля. Самыми популярными атрибутами среди болельщиков обычно являются флаги, грим и шарфы", - рассказали в компании, уточнив, что запрос на шарфы во время мундиаля вырос в три раза, а популярность флагов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в 7,5 раза.

В то же время вырос спрос на кокошники. Примечательно, что кокошники жители России стали скупать чаще после того, как по сети распространилась фотография трёх болельщиков в кокошниках, сидящих на трибуне.

"Спрос на кокошники возрос в 6,5 раза 2 июля, на следующий день после матча Россия-Испания, во время которого на трибунах показали семью в кокошниках", - подчеркнули аналитики.

В то же время персонаж Забивака стал самым популярным на Маркете в период проведения чемпионата. Как показало исследование, лицензионные товары ФИФА заняли первое место, обогнав товары с лицензиями Disney, Nickelodeon, Lukasfilm.

"Спрос на Забиваку и товары c символикой чемпионата был большим на протяжении всего мундиаля, но пики продаж пришлись на 21 июня и 2 июля", - добавили в пресс-службе.

Чемпионат мира по футболу впервые состоялся в России с 14 июня по 15 июля.