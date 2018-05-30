22:13 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Россияне не могут забить австрийцам уже триста минут

14

Сборная России не может забить сборной Австрии уже триста минут.

В 2004 году в товарищеском матче была ничья 0:0, а в отборочном цикле ЧЕ-2016 австрийцы были дважды сильнее россиян - 1:0. На 22-й минуте безголевая серия в матчах с австрийцами достигла 300 минут. (Алексей МОРОЗ)

"СЭ" проводит онлайн-трансляцию матча Австрия - Россия.

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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (14)
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Знаток1964

Все забитые мячи наши Мастера Кожаного мяча припасли для мундиаля. Сейчас они никому не нужны.

23:16

Доктор со стажем

Это не футбол, это дерьмо....

22:47

RUhotshot

На эту сбродную хватает одного! Арнаутовича, что же будет с Салахом... (молчу про Кавани с Суаресом)

22:46

Сочный Сухарь

Нефилим. 22:35. Смолов просто безобразен. Если Черчесов отцепит Чалова - пиши пропало. С этой татуированной бездарностью впереди много мы не забьем... Фернандес закрывает весь фланг - чего тогда на поле делает Самедов? Отвратительно подает угловые? Для этого вышел? Менять Самедова на Миранчука, Жиркова на Рауша, Смолова на Чалова - и тогда может чего и выйдет путного... //////___________Может быть. Хотя, я все-таки думаю, что от перемены мест слагаемых сумма не изменится. Надо было вовремя усатого горца менять. Не могу понять - за какие заслуги ему доверили наших деревяшек к ЧМ готовить. Он сам то не "ахти", да еще и банда такая. Даже не банда, сборище деревянных солдат Урфин Джуса....

22:44

Сочный Сухарь

Нефилим ------------Плюсую...

22:37

Нефилим

Смолов просто безобразен. Если Черчесов отцепит Чалова - пиши пропало. С этой татуированной бездарностью впереди много мы не забьем... Фернандес закрывает весь фланг - чего тогда на поле делает Самедов? Отвратительно подает угловые? Для этого вышел? Менять Самедова на Миранчука, Жиркова на Рауша, Смолова на Чалова - и тогда может чего и выйдет путного...

22:35

domet

А чтой то в новостной ленте не пишут, что наши уже пропустили.

22:34

Сочный Сухарь

Я, наивный, думал хоть товарняк от души сгоняют. А внатуре - мрак беспросветный.

22:34

199

А вы друзья как не садитесь - всё в футболисты не годитесь.

22:32

Сочный Сухарь

Даааааа... Наша сборная, простите, глубокое глубокое дно... Ну просто нет слов. У этих ногомячистов даже энтузиазма нет. Бог с ним с мастерством, но хоть-бы какое-то желание. Ни-че-го... Печаль конечно. Вообще стремно на это смотреть. Еще этого Арустамяна слушать. Фух.. Отстой. Жалко.

22:31

Кубанский Туляк

РЕбята, облажался с математикой. )))) конечно 270. проклятое пиво извилину выпрямило ))) так что : 270 минут и по кабакам !!!!

22:30

unLost14

Кубанский Туляк россияне не смогут забить вообще на ЧМ . ни 300 , ни 400 минут.....хотя там отыграть 360 минут хотя бы получится.__________Тогда уж 270, ибо для 360 всяко занести хоть мячишко нужно будет.

22:24

Платошкин Андрей

Кубанский Туляк Почему 360??? Вроде 3 игры=270 минут. Ведь 3 игры без забитых мячей это Game over. Только везунчики Португалы с 3 ничьими проскочили в ПО и стали ЧЕ. Но там, на ЕВРО, формат другой. На Мире с 3-его места мимо кассы))

22:24

Кубанский Туляк

россияне не смогут забить вообще на ЧМ . ни 300 , ни 400 минут.....хотя там отыграть 360 минут хотя бы получится.

22:20

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