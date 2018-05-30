Россияне не могут забить австрийцам уже триста минут

Сборная России не может забить сборной Австрии уже триста минут.
В 2004 году в товарищеском матче была ничья 0:0, а в отборочном цикле ЧЕ-2016 австрийцы были дважды сильнее россиян - 1:0. На 22-й минуте безголевая серия в матчах с австрийцами достигла 300 минут. (Алексей МОРОЗ)
"СЭ" проводит онлайн-трансляцию матча Австрия - Россия.
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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
Знаток1964
Все забитые мячи наши Мастера Кожаного мяча припасли для мундиаля. Сейчас они никому не нужны.
23:16
Доктор со стажем
Это не футбол, это дерьмо....
22:47
RUhotshot
На эту сбродную хватает одного! Арнаутовича, что же будет с Салахом... (молчу про Кавани с Суаресом)
22:46
Сочный Сухарь
Нефилим. 22:35. Смолов просто безобразен. Если Черчесов отцепит Чалова - пиши пропало. С этой татуированной бездарностью впереди много мы не забьем... Фернандес закрывает весь фланг - чего тогда на поле делает Самедов? Отвратительно подает угловые? Для этого вышел? Менять Самедова на Миранчука, Жиркова на Рауша, Смолова на Чалова - и тогда может чего и выйдет путного... //////___________Может быть. Хотя, я все-таки думаю, что от перемены мест слагаемых сумма не изменится. Надо было вовремя усатого горца менять. Не могу понять - за какие заслуги ему доверили наших деревяшек к ЧМ готовить. Он сам то не "ахти", да еще и банда такая. Даже не банда, сборище деревянных солдат Урфин Джуса....
22:44
Сочный Сухарь
Нефилим ------------Плюсую...
22:37
Нефилим
Смолов просто безобразен. Если Черчесов отцепит Чалова - пиши пропало. С этой татуированной бездарностью впереди много мы не забьем... Фернандес закрывает весь фланг - чего тогда на поле делает Самедов? Отвратительно подает угловые? Для этого вышел? Менять Самедова на Миранчука, Жиркова на Рауша, Смолова на Чалова - и тогда может чего и выйдет путного...
22:35
domet
А чтой то в новостной ленте не пишут, что наши уже пропустили.
22:34
Сочный Сухарь
Я, наивный, думал хоть товарняк от души сгоняют. А внатуре - мрак беспросветный.
22:34
199
А вы друзья как не садитесь - всё в футболисты не годитесь.
22:32
Сочный Сухарь
Даааааа... Наша сборная, простите, глубокое глубокое дно... Ну просто нет слов. У этих ногомячистов даже энтузиазма нет. Бог с ним с мастерством, но хоть-бы какое-то желание. Ни-че-го... Печаль конечно. Вообще стремно на это смотреть. Еще этого Арустамяна слушать. Фух.. Отстой. Жалко.
22:31
Кубанский Туляк
РЕбята, облажался с математикой. )))) конечно 270. проклятое пиво извилину выпрямило ))) так что : 270 минут и по кабакам !!!!
22:30
unLost14
Кубанский Туляк россияне не смогут забить вообще на ЧМ . ни 300 , ни 400 минут.....хотя там отыграть 360 минут хотя бы получится.__________Тогда уж 270, ибо для 360 всяко занести хоть мячишко нужно будет.
22:24
Платошкин Андрей
Кубанский Туляк Почему 360??? Вроде 3 игры=270 минут. Ведь 3 игры без забитых мячей это Game over. Только везунчики Португалы с 3 ничьими проскочили в ПО и стали ЧЕ. Но там, на ЕВРО, формат другой. На Мире с 3-его места мимо кассы))
22:24
Кубанский Туляк
россияне не смогут забить вообще на ЧМ . ни 300 , ни 400 минут.....хотя там отыграть 360 минут хотя бы получится.
22:20