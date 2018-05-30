Россияне не могут забить австрийцам уже триста минут

Сборная России не может забить сборной Австрии уже триста минут.

В 2004 году в товарищеском матче была ничья 0:0, а в отборочном цикле ЧЕ-2016 австрийцы были дважды сильнее россиян - 1:0. На 22-й минуте безголевая серия в матчах с австрийцами достигла 300 минут. (Алексей МОРОЗ)

"СЭ" проводит онлайн-трансляцию матча Австрия - Россия.

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