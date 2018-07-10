Россияне назвали фаворита чемпионата мира-2018

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос по поводу фаворита чемпионата мира-2018. 21 процент респондентов уверен, что чемпионом мира станет Франция. Другие 18 процентов считают, что победу одержит команда Англии. Предпочтение Хорватии отдают 17 процентов, а Бельгии - 14 процентов.

Напомним, сегодня, 10 июля, в 1/2 финала турнира Франция сыграет с Бельгией, а завтра, 11 июля, Англия встретится с Хорватией​.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 июля среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет с помощью телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процента.

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