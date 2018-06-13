Россиян предупредили о возможных вирусных диверсиях со стороны иностранцев во время ЧМ-2018

Первый зампред комитета по обороне Госдумы Александр Шерин предостерег россиян во время общения с гостями ЧМ-2018. По его словам, от иностранцев можно ожидать даже вирусных диверсий.

- Массовое скопление людей всегда является благоприятным фоном для распространения инфекционных заболеваний, - приводит "Говорит Москва" слова Шерина. - Когда речь идет о том, что люди въезжают со всего мира, из разных климатических поясов, они здесь могут не так адаптироваться, и у них могут обостриться заболевания. Может, организм европейца как-то отреагирует на контакт с людьми других континентов.

Мы же не можем прогонять миллионы туристов через хлорированные душевые кабины. Они же в Россию приезжают, не в концлагерь немецкий.

Надо быть аккуратными нашим гражданам, общаясь с болельщиками других стран. Надо предохраняться во всех отношениях. Это может быть и посуда, и средства личной гигиены. Про средства контрацепции нет смысла подробно говорить. Люди взрослые – все все понимают. Подарки принимать: жвачки, сигареты; вот это вот наше русское трехкратное целование-обнимание, на брудершафт с одного стакана, одну сигарету, трубка мира… Вот от этого я бы предостерег.

Не надо брезговать людьми. Вопрос в том, что, может, кто-то будет это делать диверсионно или умышленно. Мы же не знаем, на фоне обострений психических у наших западных партнеров, что у них в голове. Может, какие-то виды наркотических средств будут распространять.

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