Россия задолжала Хорватии? Отвечает Билич

Знаменитый балканский специалист, бывший главный тренер сборной Хорватии и "Локомотива" Славен Билич рассказал "СЭ", что думает о четвертьфинале чемпионата мира, о футболистах сборной России, а также вспомнил время, проведенное в нашей стране.

Напомним, в 2007 году сборная Хорватии в заключительном матче отборочного этапа чемпионата Европы обыграла Англию, тем самым лишив ее путевки в финальный турнир и открыла путь туда для России.

– Конечно, я помню тот день! – начал тренер. – Это была одна из крупнейших побед в истории Хорватии. Мы обыграли сборную Англии на ее поле, да еще и в матче, когда сопернику очки были нужнее.

– Англичане вам припоминали то поражение?

– Нет. Вы знаете, англичане умеют проигрывать с достоинством. Все были со мной корректны, хотя для Англии поражение стало болезненным. Джеррард, Бекхэм, Лэмпард – все они остались без чемпионата Европы. Но еще раз подчеркну – приняли это поражение с достоинством.

– Не считает, что Россия теперь задолжала Хорватии?

– Помню, как в вашей стране отреагировали на нашу победу в Англии. Все благодарили нас – даже с первых полос российских газет. Мы получили очень много писем из вашей страны, а игравших тогда в России Олича и Плетикосу особенно благодарили. Это больше, чем просто "спасибо", это что-то особенное. Но я бы солгал, если бы сказал, что мы сделали это для России. Мы сделали это для Хорватии. (Гоша ЧЕРНОВ)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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